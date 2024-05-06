فستان جلد جريء.. علا رشدي تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة علا رشدي، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأطلت علا رشدي، مرتدية فستان جلد قصير باللون الأسود، مع جاكيت كلاسيك باللون الأسود أيضا؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت علا رشدي في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار الروج الأحمر للشفاه.

كما اختارت علا رشدي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور علا رشدي