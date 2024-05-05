مكشوف البطن.. أسماء أبو اليزيد تستعرض جمالها رفقة زوجها

شاركت الفنانة اسماء أبو اليزيد، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال مختلفة.

وتألقت اسماء أبو اليزيد، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح ونسقت معه توب مكشوف البطن باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت أسماء أبو اليزيد، في المكياج على الكحل الأسود للعيون ليبرز جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت اسماء أبو اليزيد، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

وإليكم صور اسماء أبو اليزيد