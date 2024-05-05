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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كاش مايوه.. ناهد السباعي تثير الجدل من البحر

ناهد السباعي
ناهد السباعي

شاركت ناهد السباعي، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام إطلالة أنيقة.

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وظهرت ناهد السباعي، مرتدية كاش مايوه باللون الأبيض ذا رسومات ملونة ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ناهد السباعي، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت ناهد السباعي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها. 

وإليكم صور ناهد السباعي 

ناهد ناهد السباعي صور ناهد السباعي إطلالات ناهد السباعي

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