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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إطلالة كلاسيكية.. دنيا عبد العزيز تستعرض جمالها | شاهد

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، متابعيها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كلاسيكية أنيقة.

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وأطلت دنيا عبد العزيز، مرتديه فستان أنيق ولافت باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت دنيا عبد العزيز، في المكياج على الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت دنيا عبد العزيز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت قبعة أنيقة لاكمال اللوك.

وإليكم صور دنيا عبد العزيز 

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