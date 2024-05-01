فستان لافت.. شيري عادل تشعل السوشيال ميديا بجمالها

شاركت الفنانة شيري عادل، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت شيري عادل، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود والذهبي، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت شيري عادل، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت شيري عادل، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

وإليكم صور شيري عادل