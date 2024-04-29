مكياج لافت.. مي كساب تستعرض جمالها بصورة جديدة

شاركت الفنانة مي كساب، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت مي كساب، مرتدية بلوزة أنيقة وجذابة باللون الأبيض، وتميزت البلوزه برسومات لافتة تكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي كساب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مي كساب، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي كساب