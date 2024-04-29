أبيض × أسود.. هدى الإتربي تشعل السوشيال ميديا بفستانها

شاركت الفنانة هدى الإتربي، متابعيها فيديو جديدا، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت هدى الإتربي ، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هدى الإتربي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه ناعم ليبرز أنوثتها.

كما اختارت هدى الإتربي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو هدى الإتربي

https://www.instagram.com/reel/C6UEIKwMVXw/?igsh=MTQyYWp5b3VmZzhxMg==