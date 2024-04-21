هدى الإتربي تسحر العيون بالأبيض اللافت

تعد الفنانة هدى الإتربي من أبرز نجمات الفن أناقة وجاذبية تملك قوام سحري وذوق فريد جعلها محط اهتمام المعنيين بالموضة والماركات العالمية الشهيرة.

وتألقت هدى في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، حيث ارتدت قميص شيفون، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض لتعكس قوامها الممشوق.

وفضلت ترك خصلات شعرها منسدلة بشكل ناعم فوق كتفيها ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وتتميز هدى الإتربي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هدى الإتربي في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

يذكر ان اخر اعمال هدى الإتربي مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.