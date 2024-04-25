عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بالمايوه.. ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

ميريام فارس
ميريام فارس

شاركت الفنانة ميريام فارس، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

txt

نسخة منها.. سوسن بدر تشعل السوشيال ميديا رفقة حفيدتها

txt

مكياج لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

وظهرت ميريام فارس، مرتدية مايوه باللون الأزرق ليكشف جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميريام فارس، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال أنوثتها. 

كما اختارت ميريام فارس، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها. 

وإليكم صور ميريام فارس 

https://www.instagram.com/reel/C6LrSDWtkj5/?igsh=bHNyczN2amJkenUw

ميريام ميريام فارس صور ميريام فارس إطلالات ميريام فارس اخبار ميريام فارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

قرار عاجل بعقد امتحانات الترم الثاني بالمدارس بالتوقيت الصيفي دون تعديل الجداول

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها.. صور أثارت ضجة لبدرية طلبة

فستان غريب.. أروى جودة تصدم متابعيها في أحدث جلسة تصوير

مكياج لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

نسخة منها.. سوسن بدر تشعل السوشيال ميديا رفقة حفيدتها

مكشوف البطن.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا

فستان جرىء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

مكشوف البطن.. إيمان العاصي تثير الجدل بظهورها

لون شعر غريب.. سوسن بدر تفاجئ متابعيها| شاهد

ترشيحاتنا

الزراعة: السيسي تبنى رؤية لتنمية سيناء,, تنفيذ مشروعات بـ 650 مليار جنيه منذ 2014

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

في ذكرى تحرير سيناء «أرض الفيروز».. تجلى فيها نور المولى.. وعبر منها الأنبياء

مراسلة بالقدس المحتلة: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية باتت وشيكة

تفاقم الأزمة.. اتحاد العاصمة يرفض المشاركة في مباراة العودة أمام نهضة بركان

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها ببنطلون جينز ممزق عبر إنستجرام |شاهد

لماذا تناول التفاح يوميا يبقيك بعيدا عن الطبيب؟.. إليك التفاصيل

بالمايوه.. ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

8 فوائد صحية.. تأثير الفلفل الأخضر على الجسم | تفاصيل

فيديو

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ