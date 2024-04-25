بالمايوه.. ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

شاركت الفنانة ميريام فارس، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ميريام فارس، مرتدية مايوه باللون الأزرق ليكشف جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميريام فارس، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال أنوثتها.

كما اختارت ميريام فارس، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

وإليكم صور ميريام فارس

https://www.instagram.com/reel/C6LrSDWtkj5/?igsh=bHNyczN2amJkenUw