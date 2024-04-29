شعر كيرلي.. ليلى علوي تثير الجدل بلوك غير معتاد

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها بمجموعة مختلفة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال مختلفة.

وتألقت ليلى علوي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الرمادي الفاتح، وتميز الفستان بتصميم جذاب ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ليلى علوي، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ليلى علوي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

وإليكم صور ليلى علوي