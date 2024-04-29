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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أسود مكشوف.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها بفستان جريء

نانسي عجرم
نانسي عجرم

شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وأطلت نانسي عجرم، مرتديه فستانا طويلا ومكشوفا باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نانسي عجرم، في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان النود البسيطة التي تبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت نانسي عجرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نانسي عجرم 

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