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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

جيب قصيرة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بظهورها

كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب

شاركت كنزي عمرو دياب، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت كنزي عمرو دياب، مرتديه جيب قصيرة باللون البيج مع قميص كاروهات، ونسقت معهما بالطو طويلا وأنيقا باللون البيج ليكشف جمالها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كنزي عمرو دياب في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها. 

كما اختارت كنزي عمرو دياب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور كنزي عمرو دياب… 

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