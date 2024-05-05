داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام بإطلالة أنيقة.

وظهرت ياسمين صبري، داخل حمام السباحة مرتدية مايوه باللون الأخضر والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة

وإليكم صور ياسمين صبري