نقل شقيق ياسمين صبري إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

تعرض شقيق الفنانة ياسمين صبري، لوعكة صحية مفاجئة، أدت لدخوله فى حالة إغماء وتم نقله إلى أحد المستشفيات في أمريكا.

وكتب والد ياسمين صبري من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، «ابني الوحيد بلال أغمى عليه ونقلوه المستشفى في أمريكا ودعائي، وتمنياتي له بالشفاء العاجل، ربنا يشفيك يا بلبل».

وشاركت الفنانة ياسمين صبري فى ماراثون رمضان ٢٠٢٤ ، بمسلسل “رحيل”.

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم " أبو نسب ".

أعمال ياسمين صبري

وكانت أعربت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها بمشاركتها فى فيلم “أبو نسب” الذى يعرض حاليًا فى دور العرض السينمائية ، مع الفنان محمد عادل إمام .

وقالت ياسمين صبري لـ"صدى البلد"، إنها تستمتع بالعمل مع محمد عادل إمام دائمًا بسبب وجود كيميا بينهما فى الأعمال التى قدماها سويًا.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.