رشاقة في الجيم | ياسمين صبري تبهر جمهورها بإطلالة رياضية

تحرص الفنانة ياسمين صبري، علي مشاركة جمهورها أحدث إطلالاتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "ياسمين" أثناء تأديتها أحد التمارين التي تحتاج إلى مرونة ورشاقة، أثناء تواجدها داخل صالة الجيم، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها.

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أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل "رحيل" بطولة كل من: محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

قصة مسلسل "رحيل"

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل"، وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل.