عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

حقيقة نشر "فيسبوك" صور وفيديوهات خاصة بالمستخدمين دون علمهم

فيسبوك
فيسبوك

في الأيام القليلة الماضية، انتشرت أنباء حول إمكانية تطبيق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالمستخدمين دون علمهم، مما تسبب في جدل واسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وادعي مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عبر "فيسبوك"، أن التطبيق يقوم بنشر صورهم وفيديوهاتهم الخاصة علي التطبيق بشكل تلقائي دون علمهم أو الرجوع إليهم، وذلك عقب التحديث الأخير لتطبيق "فيسبوك".

تطبيق فيسبوك 

نشر فيسبوك للفيديوهات والصور بشكل تلقائي

وفي هذا الصدد، علق المهندس مصطفى أبو جمرة خبير نظم المعلومات، علي حقيقة قيام تطبيق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر صور وفيديوهات المستخدمين بشكل تلقائي، دون الرجوع إلي المستخدم، عبر دخول تطبيق فيسبوك علي ألبوم الصور واختيار الصور والفيديوهات بشكل تلقائي ونشرها تلقائيا في منشور أو قصة.

وقال خبير نظم المعلومات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على شاشة "سي بي سي"، إن ما يتم تداوله من قبل مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن قيام التطبيق بنشر صور وفيديوهات شخصية دون الحصول على موافقة من المستخدم غير صحيح، فإن الصور تنشر عقب موافقة المستخدم.

تحذير لمستخدمي فيسبوك

وحذر مصطفى أبو جمرة خبير نظم المعلومات، من إمكانية تطبيق فيسبوك للوصول لمعرض الصور طول الوقت، مما يتيح له استخدامها في أغراض غير معلنة، وعقب: "ممكن يستخدمها في أمور أخرى، بخلاف النشر، وعمليات لا نعرفها".

وأشار خبير نظم المعلومات، أنه على مستخدمي الهواتف تعلم ثقافة تأمين هاتفه، ويجب أن يمنع التطبيقات من الوصول لمعرض الصور والبيانات الخاصة على الهاتف المحمول، وأن لا يسمح لتلك التطبيقات بالوصول للصور إلا عند مشاركة الصورة فقط، بخلاف ذلك يمنع التطبيقات من الوصول للصور وملفات الهاتف عن طريق الإعدادات.

فيسبوك 

ايقاف خاصية مشاركة الصور عبر فيسبوك

ويمكن لمستخدمي تطبيق "فيسبوك" إيقاف خاصية اقتراحات المشاركة من ألبوم الكاميرا، عبر إعدادات التطبيق وذلك من خلال:

- الضغط على علامة الضبط.
- الضغط على اقتراحات مشاركة ألبوم الكاميرا.
- إيقاف زر تبديل اقتراحات المشاركة المخصصة من ألبوم الكاميرا، أو تشغيله حسب رغبه المستخدم.

اختراقات فيسبوك ماسنجر

وفي سياق متصل، تعرض الكثير من مستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر للكثير من الرسائل الغربية، في الشهور الماضية، وكان من بين هذه الرسائل التي ظهرت مؤخرًا رسالة غريبة أبلغ المستخدمون عنها مؤخرًا تهدد بتعطيل حساباتهم إذا لم "يتحققوا" من معلوماتهم الشخصية.
 
وتخبر الرسالة المستخدمين أنهم نشروا محتوى على صفحتهم يضلل المستخدمين وأنه سيتم تعطيل حساباتهم إذا لم يؤكدوا تفاصيل حساباتهم، بما في ذلك المعلومات الشخصية، وذلك في غضون 24 ساعة. 
 
ووفقًا لموقع WCNC فإن هذه الرسالة هي عملية احتيال ولا يجب النقر على الرابط الخاص بها، حيث تعد الرسالة واحدة من بين مئات الرسائل المنتشرة التي تستهدف مستخدمي فيسبوك ماسنجر، وهي واحدة من أحدث عمليات الاحتيال. 
 
وتستهدف الرسالة الحصول على المعلومات الشخصية للمستخدم لجمع البيانات من أجل اختراق الحساب أو الحصول على بيانات مصرفية. 
 
وتحذر فيسبوك من أنه إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا أو رسالة نصية أو رسالة مشبوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها من فيسبوك، فلا تنقر فوق أي روابط أو مرفقات

فيسبوك تطبيق فيسبوك ماسنجر فيسبوك ماسنجر اخبار فيسبوك اعدادات فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

رايح يعتزل .. نجم الزمالك السابق ينتقد عبد الله السعيد

رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

الزمالك يتعرض للهزيمة.. خالد الغندور يعلق على الخسارة من سموحة في الدوري

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

عمرو الدردير يثير الجدل عن حكم مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

موضوعات متعلقة

تحذير للمصطفين وفرص لسقوط أمطار.. تفاصيل طقس شم النسيم

السيسي رئيسه ومدينة باسمه| حكاية تدشين اتحاد القبائل العربية.. من المبادرات التنموية لمجلس يضم 30 قبيلة

يستهدف الشباب وهذا موعد إطلاقه| ما أول بنك رقمي في مصر؟ تفاصيل

8 هدايا من السيسي للعمال|5 مليارات جنيه.. ومفاجأة بشأن صندوق إعانات الطوارئ

خلال أيام وفي الشرق الأوسط| عالِم الزلازل الهولندي يثير القلق من جديد.. هزة أرضية مرتقبة

5 محطات جديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.. تعرف على موعد الافتتاح المرتقب

"الآثار" تثير الجدل| القصة الكاملة وراء إنكار زاهي حواس وجود الأنبياء بمصر.. وآراء "الأزهر" تختلف

"بلومبرج" تنصف مصر| الوكالة تعترف بقوة الاقتصاد الوطني.. وخبير يكشف سر التقرير المغلوط

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعلن خسائره من هجوم حماس على معبر كرم أبوسالم |صور

أرخص موبايل أوبو بدقة 50 ميجابكسل بسعر مناسب للشباب

أنا مش بخاف| حمادة هلال يكشف كواليس من «المداح 4».. ويكشف مفاجأة

أول قرار من «جوميز» بعد خسارة الزمالك أمام سموحة في الدوري

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تستعرض أناقتها بفستان مبهج| شاهد

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بالأحمر الناري| شاهد

بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

تعليق صادم من ناقد موضة على ملابس هيفاء وهبي في البحرين| شاهد

فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ