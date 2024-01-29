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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر.. بهذه الطريقة يتم اختراق تطبيق فيسبوك ماسنجر

اختراق تطبيق فيسبوك
اختراق تطبيق فيسبوك ماسنجر

يتعرض الكثير من مستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر للكثير من الرسائل الغربية، وكان من بين هذه الرسائل التي ظهرت مؤخرًا رسالة غريبة أبلغ المستخدمون عنها مؤخرًا تهدد بتعطيل حساباتهم إذا لم "يتحققوا" من معلوماتهم الشخصية.

 

وتخبر الرسالة المستخدمين أنهم نشروا محتوى على صفحتهم يضلل المستخدمين وأنه سيتم تعطيل حساباتهم إذا لم يؤكدوا تفاصيل حساباتهم، بما في ذلك المعلومات الشخصية، وذلك في غضون 24 ساعة. 

 

وفقًا لموقع WCNC فإن هذه الرسالة هي عملية احتيال ولا يجب النقر على الرابط الخاص بها، حيث تعد الرسالة واحدة من بين مئات الرسائل المنتشرة التي تستهدف مستخدمي فيسبوك ماسنجر، وهي واحدة من أحدث عمليات الاحتيال. 

 

وتستهدف الرسالة الحصول على المعلومات الشخصية للمستخدم لجمع البيانات من أجل اختراق الحساب أو الحصول على بيانات مصرفية. 

 

وتحذر فيسبوك من أنه إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا أو رسالة نصية أو رسالة مشبوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها من فيسبوك، فلا تنقر فوق أي روابط أو مرفقات. 

 

 

 

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احذر.. بهذه الطريقة يتم اختراق تطبيق فيسبوك ماسنجر

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