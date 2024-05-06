شبانة: أخطاء جوميز وراء خسارة الزمالك أمام سموحة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بذل كل ما في وسعه من أجل خسارة فريقه أمام سموحة، مشيرًا إلى أنه لعب بتشكيل "عجيب" ودفع بلاعبين كانوا بعيدين تمامًا عن الملعب، وأحيانًا مارسيل كولر مدرب الأهلي يقوم بذلك، لكن البدائل مستواهم قريب من الأساسيين.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "جوميز قام بتغييرات كثيرة في تشكيلة الزمالك ومشاركة لاعبين في غير مراكزهم، وظهر الفريق بمستوى غير جيد أمام سموحة".

وأضاف: "الزمالك أمامه أسبوع كامل قبل لقاء نهضة بركان في الكونفدرالية، واللاعبين على المستوى النفسي لم يكونوا جاهزين لتلك المباراة، حتى البدلاء لم يقدموا المردود الجيد، وقام بالدفع بـ دونجا وزيزو وفتوح لكنه في النهاية خسر اللقاء، لأنه لم يُعطي انطباع بأنه يسعى للمكسب".

وأكمل: "الزمالك خسر ثلاث نقاط كان في حاجة لهم بسبب الخسائر الكثيرة في بطولة الدوري، ومستوى الفريق كان متراجع بشكل واضح، والهدف الذي استقبله الفريق الأبيض بسبب خطأ من ابراهيما نداي الذي لعب ظهير أيسر، والذي لم يجيد رقابة ابوبكر لاعب سموحة الذي انفرد بمرمى عواد وسجل الهدف".