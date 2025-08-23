أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق اليوم السبت 23-8-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق اليوم السبت 23-8-2025

أسعار اللحوم اليوم

سعر اللحوم البقري ما بين 380 و420 جنيهًا،

والسجق 345 جنيهًا

والبوفتيك 370 جنيهًا،

والمفروم الجملي 320 جنيهًا،

واللحوم البرازيلي 250 جنيهًا،

والكبدة الكندوز 400 جنيه في محلات الجزارة، بحسب التجار.

سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 23-8-2025 إيثر تسجل أعلى مستوياتها متجاوزة ذروة العملات المشفرة في 2021

سعر اللحوم المستوردة 250 جنيهًا،

والمفروم المجمدة 240 جنيهًا،

والسجق المجمد 180 جنيهًا

، واللحوم الهندي المجمد 250،

والبتلو المستورد 250،

وذكر التجار أن سعر المكعبات 400 جنيه،

واللحوم المجمدة "الموزة" 270 جنيهًا،

والكبدة المجمدة 160 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن أسعار الكبدة البلدية تراوحت 400 و500 جنيه، والكبدة بمنافذ أمان 300 جنيه.