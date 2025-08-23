قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد

باسنتي ناجي

شارك نجم ليفربول محمد صلاح صورة جديدة له.

وظهر محمد صلاح في الصورة وهو يحمل كأس الجائزة بأفضل لاعب في الدوري الانجليزي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي، في وضع خطط مستقبلية؛ للتعاقد مع بديل للنجم المصري محمد صلاح، على الرغم من أن اللاعب جدد عقده ليستمر داخل قلعة "الريدز" لموسمين مقبلين.

صلاح واصل تألقه مع فريقه خلال مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث؛ بعدما قاد ليفربول للفوز بنتيجة 4-2، مسجلاً الهدف الرابع في اللقاء على ملعب آنفيلد، ليؤكد مجددًا قيمته الكبيرة داخل الفريق.

ليفربول يضع عينه على جناح بايرن ميونخ
وفقًا لتقارير صادرة عن شبكة "بايرن سبيس" المقربة من النادي البافاري؛ فإن ليفربول يعتبر الفرنسي مايكل أوليسيه، جناح بايرن ميونخ الحالي ولاعب كريستال بالاس السابق، البديل المثالي للنجم المصري محمد صلاح.

لكن ليفربول ليس وحده في سباق ضم اللاعب؛ إذ يدخل مانشستر سيتي بقوة في المنافسة، بينما يراقب تشيلسي موقف أوليسيه مع بايرن عن قرب، في ظل تأكيدات الإدارة البافارية أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب لا يزال ساريًا.

