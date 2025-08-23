ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

أثار وائل جمعة، أسطورة منتخب مصر السابق، جدلًا بتصريحاته الأخيرة بعدما أكد أن المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، هو الأحق بالفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025، متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول.

محمد صلاح يتوج بجوائز فردية تاريخية

وكان صلاح قد حصد منذ أيام جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25، بعد مساهمته الكبيرة في تتويج ليفربول بلقب البريميرليج للمرة العشرين في تاريخه.

كما حصل النجم المصري على جائزة أفضل لاعب من رابطة الدوري الإنجليزي، وجائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب الإنجليز، بجانب تتويجه بهداف وصانع ألعاب الدوري في إنجاز مزدوج يعكس تفوقه الفردي.

حكيمي يحصد الألقاب الكبرى مع باريس سان جيرمان

في المقابل، يرى جمعة أن إنجازات حكيمي الجماعية تتفوق على ما قدمه صلاح، حيث لعب الدولي المغربي دورًا بارزًا في قيادة باريس سان جيرمان لحصد الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، رغم خسارة نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي.

تصريحات وائل جمعة عبر "بي إن سبورتس"

وقال جمعة في تحليله عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "أشرف حكيمي قدم موسمًا خرافيًا، من يمنحك المتعة واللمسة الأخيرة؟ من يملك اللقطة الحاسمة؟ إنه حكيمي بلا شك".

وأضاف: "أرى أنه يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي عن جدارة، أفضل من محمد صلاح وأفضل من جميع الأسماء المطروحة، بسبب الألقاب".

معيار غير ثابت للجائزة

وأشار جمعة إلى أن عملية اختيار أفضل لاعب إفريقي لا تخضع لمعيار واحد ثابت، قائلًا: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن المعيار يختلف من عام لآخر، لكن هذا الموسم أرى أن حكيمي الأحق دون منازع".