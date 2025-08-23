بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

بعد أقل من أسبوعين من إعلان جينيسيس عن استبعاد سيارتها G80 الكهربائية من السوق الأمريكية، جاء خبر آخر يثير الجدل وهو تعليق إنتاج هيونداي GV70 الكهربائية بالكامل.

ورغم تأكيد الشركة أن القرار مؤقت، إلا أن توقيته يطرح علامات استفهام حول مستقبل استراتيجية العلامة في سوق السيارات الكهربائية.

توقف إنتاج هيونداي في مصنع ألاباما

بحسب تقرير بيزنس كوريا، توقف مصنع هيونداي موتور في ألاباما عن إنتاج GV70 الكهربائية منذ يونيو الماضي.

وذهب التقرير إلى حد القول إن السيارة أزيلت نهائيًا من خط التجميع، رغم نفي جينيسيس لذلك.

اللافت أن هيونداي GV70 كانت السيارة الكهربائية الوحيدة من جينيسيس المنتجة في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ انطلاق تصنيعها في فبراير 2023.

منذ بداية العام وحتى يوليو، لم يجمع سوى 1,367 وحدة فقط، بانخفاض 18.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان مارس أضعف الشهور، إذ خرجت من خطوط الإنتاج 93 سيارة فقط.

تفسر هذه الأرقام جزئيًا سبب قرار الشركة بإعادة النظر في خطط التصنيع.

أكد متحدث باسم الشركة لموقع كارسكوبس: “أوقفت جينيسيس مؤقتًا تجميع هيونداي GV70 الكهربائية في مصنع ألاباما لتحسين خطط الإنتاج. من المقرر استئناف التصنيع قريبًا، ولا تزال السيارة متوفرة لدى التجار الأمريكيين.”

كما شدد على أن جينيسيس ستواصل تقديم سيارات كهربائية مثل هيونداي GV60 إلى جانب GV70، لتلبية احتياجات السوق.

رغم التوقف، أطلقت جينيسيس تحديثًا لطراز 2026 GV70 الكهربائية تضمن بطارية أكبر بسعة 84 كيلوواط/ساعة بدلًا من 77.4 كيلوواط/ساعة.

توحي هذه الخطوة بأن الشركة لا تنوي التخلي عن سيارتها الكهربائية، بل تسعى لجعلها أكثر جاذبية للمشترين.

يبدو أن جينيسيس تواجه تحديًا مزدوجًا يتمثل في ضعف المبيعات الحالية، وتزايد المنافسة في سوق الـSUV الكهربائية.

وبينما تؤكد الشركة أن التوقف مؤقت، فإن إعادة كسب ثقة المستهلكين ستتطلب أكثر من مجرد تحديث تقني، بل ربما استراتيجية تسويقية وأسعارًا أكثر تنافسية.