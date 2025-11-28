بعثة المنتخب تبدأ رحلتها إلى قطر استعدادًا للمشاركة في كأس العرب

تحرك منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب إلى المطار، استعدادًا للسفر إلى دولة قطر.

ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر بطولة كأس العرب، خلال الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر في العاصمة، الدوحة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: الأردن، الكويت، والإمارات.

