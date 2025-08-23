ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة

قبل أيام من الالتحاق بكلية طب قنا ، بعدما أنهى المرحلة الثانوية بتفوق، انتهت رحلته فى الدنيا، لكنها خير نهاية، انتهت بتفوق دراسى و آخر لحظات عمره بعمل تطوعى يبغى به وجه الله تعالى فى مسجد بمركز نجع حمادى.

أعمال الخير

أحمد مؤمن، طالب بكلية الطب، اعتاد المساهمة فى أعمال الخير ومساعدة الناس، وشاءت إرادة المولى عز وجل، أن تكون آخر المساهمات فى أعمال الخير أثناء محاولته تركيب مكبرات صوت" ميكروفون" لمسجد الشيخ رمضان بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادى.

تفاصيل الواقعة بدأت قبل صلاة عشاء يوم الجمعة، حيث بادر بتجهيز الميكروفون لتركيب بالمسجد، ليصل صوت الآذان إلى المناطق المحيطة بالمسجد بمنطقة العماير، لكن ما أن بدأ فى تركيب وصلات الكهرباء حتى صعقه التيار الكهربائي، ليقع صريعاً شهيداً فى بيت من بيوت الله.

ختام الرحلة

الفرحة كانت تملأ وجهه وفقًا لما أكده الحاضرين وقت الواقعة، وكأنه يعلم بأن ختام رحلته سوف تكون فى مكان طاهر مقدس، فقد جاء فرحاً متطوعا إلى المسجد عازماً على تركيب الميكروفون، حتى يستمتع الأهالى بصوت المؤذن فى صلاة الفجر .

الشاب المتوفى لم يكن داعماً وسنداً للآخرين فقط، بل كان ابناً باراً بوالدته وسنداً لأسرته، خاصة بعد وفاة والده منذ سنوات، ما دفعه إلى تحمل المسئولية فى سن مبكرة بجانب دراسته، ليكون مثالًا يحتذى به.

الحزن على كل الوجوه

حالة الحزن رسمت ملامحها على كل الوجوه بقرية " هو " مسقط رأس الشاب، بعدما ذاع خبر وفاته فى أرجاء القرية، فمن يعرفه أو تربطه به صلة قرابة يعرف قدره وجميل خصاله، ومن لا يعرفه يسمع عنه كل الخير من خلال أعماله التى يتحدث عنها المقربين منه، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع أحمد مؤمن أنور حسن حامد ٢١ عاما، مقيم بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادى، متأثراً بصعق كهربائى، أثناء محاولته تركيب ميكروفون للمسجد.