اقتصاد

ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن شركة "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأميركية حصة قدرها 10% من أسهم شركة صانعة الرقائق المتأزمة، على أن يُعلَن الأمر رسمياً يوم الجمعة، وفقاً لأشخاص مطلعين.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد وافقوا (أي مسؤولي شركة إنتل) على ذلك وأعتقد أنه اتفاق رائع بالنسبة لهم".

ووصف ترامب الاتفاق بأنه خطوة لإحياء الشركة، قائلاً إن "إنتل تُركت وتأخرت" عن المنافسين في صناعة الرقائق الإلكترونية، مشيراً إلى أنه طرح الفكرة خلال لقائه الرئيس التنفيذي للشركة ليب-بو تان في وقت سابق من الشهر الجاري.

أوضح ترامب: "قلت له: أتعلم؟ أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تُمنح 10% من إنتل، فردّ قائلاً: 'سأفكر في ذلك'، فقلت له: 'أود أن تفعل ذلك'".

إنقاذ ”إنتل“ سيعتمد على ترامب كمستثمر ومسوّق

التمويل مقابل الحصص

المحادثات تركزت على تحويل المنح المقررة بموجب قانون الرقائق والعلوم إلى حصة ملكية.

ويمثل حصول الحكومة الأميركية على ملكية جزئية تدخلاً غير مسبوق في شركة أميركية، إذ يكسر أعرافاً اعتبرها المستثمرون وصنّاع السياسات لوقت طويل خطوطاً حمراء، إلا في حالات استثنائية مثل الحروب أو الأزمات الاقتصادية النظامية. ورفضت "إنتل" التعليق على توقيت الإعلان.

ارتفع سعر سهم "إنتل" بما يصل إلى 6.6% يوم الجمعة.

أشار وزير التجارة هاورد لوتنيك إلى أن ترامب يريد حصول الولايات المتحدة على فوائد مباشرة من تمويل الشركات الرئيسية، قائلاً لشبكة "سي إن بي سي" في وقت سابق من الأسبوع: إن الهدف هو "تحقيق عائد جيد لدافع الضرائب الأميركي بدلاً من مجرد تقديم منح مجانية".

