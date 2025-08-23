قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
موجة حر شديدة تودي بحياة أكثر من 1300 شخص في البرتغال
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. القاهرة تسجل 36 درجة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سبب ارتفاع سعر سيارة نيسان الشهيرة موديل 2026

سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس
عزة عاطف

بين الرسوم الجمركية والتضخم وتغير تفضيلات المستهلكين، باتت السيارات بأسعار معقولة نادرة بشكل متزايد. 

ورغم ذلك، ما زالت نيسان تقدم عدة طرازات بأقل من 25 ألف دولار، من بينها فيرسا وسنترا وكيكس.

لكن نسخة كيكس 2026 تأتي بسعر أعلى مقارنة بموديل العام الماضي. 

حيث يبدأ سعرها من 22,430 دولارًا قبل رسوم التوصيل البالغة 1,495 دولارًا، ليصل المجموع إلى 23,925 دولارًا، أي بزيادة قدرها 705 دولارات عن الإصدار السابق.

تحسينات في التكنولوجيا الداخلية لـ نيسان

رغم ارتفاع السعر، حصلت نيسان كيكس الجديدة على ترقيات مهمة تجعلها أكثر جاذبية. 

أبرزها شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم Android Auto وApple CarPlay اللاسلكيين، لتحل محل الشاشة السابقة مقاس 7 بوصات التي افتقرت لهذه المزايا.

كما حصلت السيارة على منفذي USB-C أماميين بدلًا من منفذ USB-A التقليدي.

تجهيزات نيسان كيكس

يقدم الطرازان SV وSR الآن باقة "الطقس البارد" بسعر 300 دولار، وتشمل:

  • مقاعد أمامية مدفأة
  • فتحات تهوية خلفية
  • مرايا خارجية مدفأة

تعتمد كيكس 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر يولد قوة 141 حصانًا وعزم دوران 140 رطل-قدم، متصل بناقل حركة متغير باستمرار Xtronic. 

يمكن طلب نظام الدفع الرباعي اختيارياً مقابل 1500 إلى 1650 دولارًا إضافيًا حسب الفئة.

وعلى صعيد الكفاءة، يبلغ متوسط الاستهلاك:

  • 28 ميلاً/غالون داخل المدينة
  • 35 ميلاً/غالون على الطريق السريع
  • 31 ميلاً/غالون مجتمعًا

رغم أن زيادة السعر قد تضع كيكس في منافسة أشد ضمن فئة الكروس أوفر الاقتصادية، إلا أن التحديثات التكنولوجية والتجهيزات العملية قد تساعد في الحفاظ على جاذبيتها لدى العملاء الباحثين عن سيارة بأسعار مقبولة وإمكانات متوازنة.

نيسان نيسان كيكس نيسان 2026 سعر نيسان كيكس أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

محمود كهربا

بعد أنباء انتقاله لـ القادسية الكويتي..كهربا يثير الجدل بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

سبب ارتفاع سعر سيارة نيسان الشهيرة موديل 2026

سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس

شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد