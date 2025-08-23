سبب ارتفاع سعر سيارة نيسان الشهيرة موديل 2026

بين الرسوم الجمركية والتضخم وتغير تفضيلات المستهلكين، باتت السيارات بأسعار معقولة نادرة بشكل متزايد.

ورغم ذلك، ما زالت نيسان تقدم عدة طرازات بأقل من 25 ألف دولار، من بينها فيرسا وسنترا وكيكس.

لكن نسخة كيكس 2026 تأتي بسعر أعلى مقارنة بموديل العام الماضي.

حيث يبدأ سعرها من 22,430 دولارًا قبل رسوم التوصيل البالغة 1,495 دولارًا، ليصل المجموع إلى 23,925 دولارًا، أي بزيادة قدرها 705 دولارات عن الإصدار السابق.

تحسينات في التكنولوجيا الداخلية لـ نيسان

رغم ارتفاع السعر، حصلت نيسان كيكس الجديدة على ترقيات مهمة تجعلها أكثر جاذبية.

أبرزها شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم Android Auto وApple CarPlay اللاسلكيين، لتحل محل الشاشة السابقة مقاس 7 بوصات التي افتقرت لهذه المزايا.

كما حصلت السيارة على منفذي USB-C أماميين بدلًا من منفذ USB-A التقليدي.

تجهيزات نيسان كيكس

يقدم الطرازان SV وSR الآن باقة "الطقس البارد" بسعر 300 دولار، وتشمل:

مقاعد أمامية مدفأة

فتحات تهوية خلفية

مرايا خارجية مدفأة

تعتمد كيكس 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر يولد قوة 141 حصانًا وعزم دوران 140 رطل-قدم، متصل بناقل حركة متغير باستمرار Xtronic.

يمكن طلب نظام الدفع الرباعي اختيارياً مقابل 1500 إلى 1650 دولارًا إضافيًا حسب الفئة.

وعلى صعيد الكفاءة، يبلغ متوسط الاستهلاك:

28 ميلاً/غالون داخل المدينة

35 ميلاً/غالون على الطريق السريع

31 ميلاً/غالون مجتمعًا

رغم أن زيادة السعر قد تضع كيكس في منافسة أشد ضمن فئة الكروس أوفر الاقتصادية، إلا أن التحديثات التكنولوجية والتجهيزات العملية قد تساعد في الحفاظ على جاذبيتها لدى العملاء الباحثين عن سيارة بأسعار مقبولة وإمكانات متوازنة.