من أجل رفح.. تفاصيل اتصال هاتفي جمع وزيري دفاع الولايات المتحدة وإسرائيل

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي غالانت.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم لمناقشة المفاوضات الجارية بشأن المحتجزين وجهود المساعدة الإنسانية ورفح".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي مجددا التزامه بالعودة غير المشروطة لجميع المحتجزين في غزة.

وشدد على ضرورة أن تتضمن أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح خطة ذات مصداقية لإجلاء المدنيين الفلسطينيين والحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية.