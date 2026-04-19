الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

انتظام الدراسة..وفد اليونيسيف يزور المعاهد الأزهرية في غزة

وفد اليونسيف يزور معاهد الأزهر بغزة
وفد اليونسيف يزور معاهد الأزهر بغزة

زار وفد من منظمة "الأمم المتحدة للطفولة  "اليونيسفUNICEF" "، اليوم الأحد 19 أبريل 2026م، الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في مدينة غزة.

وضم الوفد كلاً من:  Jane Courtney" جاين كورتني" مدير برنامج التعليم في اليونيسف و علا العيلة مسؤول تعليم و "Vittorio فيتَّو- يو" مدير الانشاءات في اليونيسف و محمد قاسم مسؤول الإنشاءات، ومن وزارة التربية والتعليم العالي: المهندس حاتم إسماعيل غيث مدير عام الأبنية والمهندس محمد علي نصار مدير دائرة المشاريع و خالد المزين مدير دائرة الترخيص و رفيق عوض مدير الدائرة الإدارية غرب غزة وإبراهيم حسونة رئيس قسم التخطيط .

ورحب عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، الدكتور علي رشيد النجار، بالوفد الزائر، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به منظمة "اليونيسف" في دعم المؤسسات التعليمية، وتقديم المستلزمات الضرورية لتوفير التعليم الوجاهي لأبنائنا الطلبة في قطاع غزة، ومساهمتها في تطوير وارتقاء المؤسسات التعليمية.

وأطلع الوفد على الأوضاع الراهنة داخل المعاهد، مستعرضاً التحديات الكبيرة التي واجهت استئناف التعليم الوجاهي. وأشار إلى الجهود الاستثنائية التي تبذلها لعقد امتحانات الثانوية الأزهرية وجاهياً

كما أشار إلى المستوى المتميز لطلبة المعاهد؛ حيث يتم قبول الطلبة بمعدل 95% فما فوق. وبين مميزات التعليم الأزهري وما يقدمه للطلبة في جميع مراحلهم الدراسية، من تعليم مجاني من الصف السابع حتى الثانوية الأزهرية، وصولاً إلى المنح الدراسية الجامعية التي تقدمها مشيخة الأزهر الشريف للطلبة مجاناً, وبدون رسوم دراسية في جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية

ومن خلال جولة ميدانية داخل الفصول الدراسية، أطلع  النجار الوفد الزائر على أوضاع الطلبة، مؤكداً انتظام الدوام الوجاهي حالياً لكافة المراحل الدراسية (طلاباً وطالبات) في معهد غزة.

وأكد أن هذا النجاح تحقق بدعم من فخامة الرئيس محمود عباس، وبمتابعة من فضيلة الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، وبرعاية مشيخة الأزهر الشريف وعلى رأسها  الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب -حفظه الله-.

وناقش الطرفان سبل التعاون للارتقاء بالمعاهد الأزهرية، من أجل توفير أهم الاحتياجات الضرورية للتعافي من آثار الحرب، واستعادة التعليم الوجاهي لجميع الطلبة في كافة محافظات قطاع غزة، كما استعرض اللقاء الاحتياجات الضرورية واللازمة لعقد امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام وضمان نجاحها."

من جهتها، أعربت 'جاين كورتني' عن تقديرها البالغ لجهود إدارة المعاهد الأزهرية برئاسة معالي الدكتور علي رشيد النجار في إعادة الطلبة إلى مقاعد الدراسة؛ حيث أشادت بالأثر الملموس لهذه الخطوات، مؤكدةً أن المعاهد الأزهرية قدمت نموذجاً متميزاً في الإرادة والإصرار على استدامة المسيرة التعليمية رغم التحديات."

