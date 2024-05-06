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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| مصر وجنوب السودان.. خطوات مهمة نحو تعاون مثمر بمجال المياه.. اندلاع حريق بملاهي في أسيوط.. نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

نشرة أخبار صدى البلد
نشرة أخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

مصر وجنوب السودان.. خطوات هامة نحو تعاون مثمر في مجال المياه

أشاد وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان بالتعاون القائم بين بلاده ومصر وتأثيره الإيجابي على الأشقاء في جنوب السودان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب السودان مع الوزير الجنوب سوداني، بحضور المستشار عمرو يسري، حيث إنه تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ برامج ومشروعات التعاون القائم بين البلدين في مجال الري وإدارة الموارد المائية، بما في ذلك الدورات التدريبية التي تقدمها جمهورية مصر العربية للكوادر الجنوب سودانية.

الصحة: إعدام 6 أطنان أغذية و630 لتر مشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ذكرت وزارة الصحة والسكان أنه تم إعدام 6141 كيلو جراما من الأغذية المتنوعة و630 لترًا من العصائر والمشروبات مجهولة المصدر؛ بسبب تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ظاهرتان جويتان في طقس شم النسيم.. والأرصاد تحذر من نزول البحر المتوسط

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وسط نشاط الرياح الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس ببرودة الجو.

خطف واغتصاب وهتك عرض.. محاكمة عاجلة للمتهم بقتـ ل الطفلة جانيت

تنظر الاثنين محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم بقتل واغتصاب الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة.

واحة سيوة تكتسي بالأحزان لوفاة عريس بعد 10 أيام من زفافه.. تفاصيل

اكتست واحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح بحالة من الحزن الشديد بسبب وفاة أحد أبنائها الشباب والذي لقي مصرعه بعد 10 أيام فقط من زواجه.

اندلاع حريق بملاهي في أسيوط

اندلع حريق بملاهي بمركز ديروط في محافظة أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.

غرامة 50 ألف جنيه لشاب نشر صورة بطاقة سيدة على "فيسبوك" بقنا

قضت الدائرة الابتدائية الأولى" جنح" بمحكمة قنا الاقتصادية، بتغريم شاب 50 ألف جنيه بتهمة إزعاج سيدة بنشر صورة بطاقة الرقم القومى لها، مع نشر عبارات مسيئة عنها عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك".

نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

كشفت الفنانة هبة مجدي زوجة المطرب محمد محسن عن تعرض ابنها موسى لوعكة صحية اضطرت على أثرها نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة.


ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

كشف المطرب محمد عبده عن نوع السرطان الذي أصيب به، مشيرا أنه سافر فرنسا لتلقى العلاج بحصوله على حقنة كل ثلاثة أشهر لتقليل انزيمات السرطان.
 

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