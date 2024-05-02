عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مسن وابن شقيقه انهار عليهما بئر مياه بقرية الكلالسة في قنا

بئر
بئر

لقى مسن وابن شقيقه مصرعهما، داخل بئر انهار عليهما، بقرية الكلالسة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخصين فى انهيار بئر بقرية الكلالسة التابعة لمركز قوص.

 

بأمر قضائي.. إلزام شخص بسداد 24 مليون جنيه قيمة منقولات زوجية بقنا

حبس 6 أشهر وتعويض 10 آلاف جنيه للمتهمة بسب وقذف زوجين بقنا

 

تبين بعد المعاينة والفحص مصرع بدوى.ع ٦٤ عاما، و ابن شقيقه يوسف.ع ٢٧ عاماً، نتيجة إصابتهما باختناق، عقب انهيار بئر مياه فوقهما بقرية الكلالسة.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا مشرحة مستشفى قوص المركزى قوص مرفق اسعاف قنا الكلالسة انهيار بئر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس شعبة مواد البناء يكشف تفاصيل تراجع سعر طن الحديد 20 ألف جنيه

ما لم تره.. كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي | فيديو

نيابة دبي تأمر بحبس الإعلامي نيشان بسبب ياسمين عز| اعرف الحكاية

ثلاثي الأهلي يتدخل لحل أزمة أفشة وكولر

حلمت بأبويا هاني الناظر.. رسالة من العالم الآخر للطبيب الراحل

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

حرائق في 3 منازل.. ضبط 10 أشخاص في معركة أولاد عمرو بقنا

قنا تعلن درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع الاحتفال بأعياد القيامة والربيع

ترشيحاتنا

بعد اختيارها ضمن أهم 50 أغنية.. ملحن تملي معاك: عملتها وأنا بشرب شاي

منشور على فيس بوك يكشف عن مستريح جديد بالشرقية

الرئيس الأوكراني: بوتين يحاول تعطيل قمة السلام

ياسمين عز لبطلة مسلسل العتاولة: لو اتجوزتي مهندس وشك هينور وعلى ضمانتي

ريم بسيوني: رواية أولاد الناس تنبأت بظهور الوباء في العالم

السيسي رئيسه ومدينة باسمه| حكاية تدشين اتحاد القبائل العربية.. من المبادرات التنموية لمجلس يضم 30 قبيلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان باربي.. شيري عادل بإطلالة جذابة في السويد

لون الشمس تغير للأخضر.. تفاصيل مدهشة| صور

فستان منقوش وأنيق.. هبة مجدي تلفت الأنظار برفقة صديقتها

حلمت بأبويا هاني الناظر.. رسالة من العالم الآخر للطبيب الراحل

فيديو

ما لم تره.. كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي | فيديو

حبل الغسيل أنقذها.. سيدة تلقي بنفسها من الطابق الرابع بسبب زوجها

الأهلي غيّر مبادئه.. عصام الحضري يفتح النار على القلعة الحمراء

1500 جنيه في اليوم.. أحدث وأقوى شهادة إدخار من البنك الأهلي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ