مصرع مسن وابن شقيقه انهار عليهما بئر مياه بقرية الكلالسة في قنا

لقى مسن وابن شقيقه مصرعهما، داخل بئر انهار عليهما، بقرية الكلالسة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخصين فى انهيار بئر بقرية الكلالسة التابعة لمركز قوص.

تبين بعد المعاينة والفحص مصرع بدوى.ع ٦٤ عاما، و ابن شقيقه يوسف.ع ٢٧ عاماً، نتيجة إصابتهما باختناق، عقب انهيار بئر مياه فوقهما بقرية الكلالسة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.