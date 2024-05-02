العثور على جثتى أب ونجله فى صحراء قرية حمرادوم بقنا

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على جثتى أب ونجله فى المنطقة الصحراوية بقرية حمرادوم التابعة لمركز نجع حمادى، فى ظروف غامضة لم تتضح حتى الآن.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثتي أب ونجله بهما طلقات نارية فى المنطقة الصحراوية بقرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادى.

تم توجيه قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثتين لـ على.ع 48 عاماً، ونجله عادل 18 عاماً، نتيجة الطلقات النارية التى اخترقت جسديهما.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.