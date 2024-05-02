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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثتى أب ونجله فى صحراء قرية حمرادوم بقنا

اسعاف
اسعاف

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على جثتى أب ونجله فى المنطقة الصحراوية بقرية حمرادوم التابعة لمركز نجع حمادى، فى ظروف غامضة لم تتضح حتى الآن.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثتي أب ونجله بهما طلقات نارية فى المنطقة الصحراوية بقرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادى.

 

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تم توجيه قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثتين لـ على.ع 48 عاماً، ونجله عادل 18 عاماً، نتيجة الطلقات النارية التى اخترقت جسديهما.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا حمرادوم نجع حمادى المنطقة الصحراوية طلقات نارية مرفق اسعاف قنا مستشفى نجع حمادي

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