قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5800 جنيه في 7 ساعات.. متسول يثير الدهشة في العاشر من رمضان
من بنغازي إلى دمشق.. سوريا تستعيد طائرة عسكرية ظلت عالقة في ليبيا
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة في الرياض
متحدث الأوقاف: مشاري راشد العفاسي يشارك في الموسم الثاني من دولة التلاوة
سكودا Slavia 2026 بتصميم السيدان.. المواصفات الكاملة
وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب القوس والسهم بعد إنجاز أولمبياد الشباب بداكار
صلاح الجمسي: تفتيت وحدة الصف العربي أحد أخطر أدوات الكيان الصهيوني.. والتماسك العربي ضرورة لمواجهة المخططات
منتخب مصر 2010 يختتم تدريباته لمواجهة المغرب.. ويظهر بالأحمر والأسود غداً
الكويت تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس
مصطفى بكري: إسرائيل تسعى لتعزيز سيطرتها في المنطقة.. وتتحرك عسكريًا لفرض واقع جديد بالضفة والأردن
طارق فهمي: نحتاج إلى حدث مفصلي لنقل الاتصالات الأمريكية الإيرانية لمرحلة جديدة من المفاوضات
هيئة الاستثمار: مصر تركز على جذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية والطاقة المتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يكرم مهندسين بجهاز مياه الشرب والصرف الصحي تقديرًا لجهودهم بمشروعات «حياة كريمة»

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
أ ش أ

 كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم ، عددًا من المهندسين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، تقديرًا لجهودهم المتميزة في تنفيذ مشروعات مد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمركزي الصف وأطفيح، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

وشمل التكريم المهندس عبد العظيم عزب، المنسق العام للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة مي صلاح الدين محمد سلمان، المشرف على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي، والمهندس طارق فاروق السيد خليل، المشرف على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي، والمهندس أنور معوض عبد الفتاح، المشرف على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي، والمهندس صابر معوض عبد العزيز، المشرف على مشروعات شمال الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي التكريم تقديرًا لما بذلوه من جهود في دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركزي الصف وأطفيح، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما رحّب محافظ الجيزة بالمهندس هشام بدوي، مدير مديرية الإصلاح الزراعي، أحمد محمد معوض، مدير مديرية العمل، وذلك بمناسبة توليهما مهام منصبيهما، متمنيًا لهما التوفيق في أداء مهام عملهما وتحقيق المزيد من التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الجيزة المجلس التنفيذي لمهندسين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

وزير التربية والتعليم

لطلاب 2 بكالوريا.. توضيح عاجل بشأن مادتي الثقافة المالية واللغة الأجنبية الثانية

ترشيحاتنا

مياه الشرب

اعمل حسابك| قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة.. المواعيد والأماكن

قافلة طبية بالإسكندرية

مجانًا ولمدة 4 أيام.. بنك الشفاء يقدم خدمات طبية متخصصة لأهالي الإسكندرية

رخصة قيادة

دليل خدمات المرور.. خطوات استخراج أو تجديد رخصة القيادة إلكترونياً والرسوم المقررة

بالصور

دراسة تحذر: جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ.. وصفة شهية ومختلفة

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ

حقن التخسيس قد تسبب فقدان البصر المفاجئ.. تحذيرات من «سكتة العين»

حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد