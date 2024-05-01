حرائق في 3 منازل.. ضبط 10 أشخاص في معركة أولاد عمرو بقنا

ألقت أجهزة الأمن بـ قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوى، مدير المباحث الجنائية، القبض على 10 أشخاص، في واقعة إشعال النيران بـ 3 منازل، وإصابة شاب فى الاشتباكات المسلحة التى وقعت بين عائلتين في قرية أولاد عمرو، التابعة لمركز قنا.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع اشتباكات مسلحة بين عائلتين بمنطقة جزيرة الطوابية التابعة لقرية أولاد عمرو، نتج عنها إحراق 3 منازل، وإصابة شخص من العائلتين المتنازعتين.

وانتقلت قوة أمنية مكبرة برئاسة مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية وضباط المباحث وقوات الأمن المركزى، إلى مكان المشاجرة، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات على حد فاصل بين قطعتين أرض زراعية، تطورت من مشاداة كلامية إلى استخدام الأسلحة النارية.

كما تطورت الأحداث بين العائلتين، إلى إشعال النيران فى المنازل، ما تسبب فى اندلاع النيران فى 3 منازل ، وإصابة شخص بحالة اختناق، جراء النيران التى اندلعت فى المنازل التابعة للعائلتين.

وتمكنت جهود الأمن، من تم السيطرة على المشاجرة والحرائق، ونقل المصاب للمستشفى، لتلقى العلاج الطبى اللازم، كما تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.