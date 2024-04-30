محافظ قنا يوافق على تخصيص 330 فدانا لاستغلالها مشروعات زراعية

وافق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، على تخصيص مساحة 330 فدان يتم استغلالها مشروعات زراعية لصالح محافظة قنا خلال الاجتماع الذي عقده اليوم.

جاء بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس حمادة ياسين، المستشار الهندسي للمحافظة، وأحمد أبوالمجد، مديرعام الادارة العامة للشؤن القانونية بالمحافظة، حمدي حسين، مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، وعبد الرحيم محمد، مدير ادارة الاستثمار، وشاذلى البرنس، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .

وقال محافظ قنا، إن الدولة تحرص على استكمال خطتها بالاهتمام بالقطاع الزراعى، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة، من خلال استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة وإحتوائية، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وتابع محافظ قنا، أنه فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف الداودى، أن المحافظة تسعى لتوفير الغذاء الأمن للمواطنين، باسعار مخفضة، من خلال طرح منتجات مشروعات الأمن الغذائي التابعة للمحافظة بمنافذ البيع المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة.



