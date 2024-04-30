بعد 4ساعات بالعمليات.. مستشفى قنا الجامعى ينجح في إعادة زراعة إصبع مبتور لشاب

قال الدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، إن فريق طبى من قسم جراحة العظام وقسم التخدير والعناية المركزة بالمستشفى، نجح فى إعادة زراعة إصبع مبتور لشاب من محافظة الأقصر، عقب استقباله بالطوارئ مصاباً ببتر في إصبع الإبهام.

وأشار حجاجى، إلى أن ذلك يأتى فى ضوء التنسيق المستمر مع مديريات وزارة الصحة بمحافظات جنوب الصعيد لتقديم خدمات صحية متكاملة لأبناء الإقليم بناء على توجيهات الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور أحمد هاشم عبد اللاه، عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.





وأضاف الدكتور سيد عبد الحميد، رئيس قسم جراحة العظام بطب قنا ، بأنه فور استقبال الشاب بالإحالة من مديرية الصحة بالأقصر تم تشكيل فريق جراحى فوراً للتدخل وإعادة زراعة الإصبع المبتور، حيث نجح الفرق، بعد عملية جراحية استغرقت ٤ ساعات باستخدام الميكروسكوب الجراحي من إعادة زراعة الاصبع المبتور مرة أخرى وتوصيل الشرايين والأوردة والأعصاب.

وأوضح رئيس قسم جراحة العظام بطب قنا ، بأنه الجراحة أجراها الدكتور حسام أحمد عطية، مدرس جراحة العظام بطب قنا، كما ضم الفريق الجراحي الطبيب عبد الرحمن مدثر، والطبيب علاء مصطفى، المدرسين المساعدين بالقسم والطبيب حسام الأمير، المعيد بالقسم والطبيب محمد سمير، الطبيب المقيم وفريق قسم التخدير والعناية المركزة تحت إشراف الدكتور عبادى عبد اللاه، رئيس القسم ومن هيئة التمريض أحمد عبده.

وأشار رئيس قسم جراحة العظام بطب قنا ، إلى أن المريض بحالة جيدة ويتماثل للشفاء بالقسم الداخلي تحت المتابعة الطبية المستمرة من قبل الطاقم الطبى بالمستشفى.