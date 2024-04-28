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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحباط محاولة بيع 9700 كيلو دقيق بلدي مدعم في السوق السوداء بقنا

الدقيق المضبوط بقنا
الدقيق المضبوط بقنا

قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الأجهزة الرقابية ضبطت كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، قبل بيعها فى السوق السوداء، وذلك في إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية على المخابز والأسواق، بالتعاون مع مباحث التموين.

وأضاف عبد الباقى، أنه تم ضبط كميات من الدقيق المدعم"دقيق مخابز"، بواقع 123 جوال دقيق بلدي مخابز، و71 جوال دقيق مطحون، و4 جوال ردة، بواقع 9700 كيلوجرام دقيق بلدي بأحد مطاحن المواني بقرية أبودياب، والذي يقوم بإعادة طحنها وتحويلها إلى دقيق فاخر بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.

 

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وأشار إلى أن محافظ قنا، وجه مديرية التموين بالاستمرار في شن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، وعدم الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمى لمحافظة قنا أن المحافظ شدد على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، وضرورة تواجد مفتشى التموين لدى المخابز بدائرة المحافظة.

يذكر أن مديرية التموين بقنا تشن حملات دورية على الأسواق ومنافذ البيع، لضمان توافر السلع، مع التأكد من جودة المنتجات المعروضة، وأسعار السلع.


 

الدقيق المضبوط بقنا

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