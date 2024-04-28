الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع عروسين ومصور غرقاً فى ليلة زفافهم

لقي عروسان ومصور مصرعهم غرقاً، في حادث انقلاب سيارة زفاف في ترعة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع ٣ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

الفرح تحول إلى مأتم

بالانتقال والفحص، تبين مصرع كل من: أحمد عبد العليم أبوبكر 20 عاما، وهناء سعيد أبوبكر 17 عاما، "العروس"، و محمود هاشم الدفاع 17 عاما، مصور، انقلبت بهم سيارة الزفاف داخل الترعة.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.