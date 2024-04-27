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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لسوء الأحوال الجوية..مصرع مسن سقطت فوقه نخلة بقنا

حماده أمين
حماده أمين

لقى شخص مسن مصرعه، مساء اليوم الجمعة، عقب سقوط نخلة عليه بمدخل قرية العربات التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص مسن، سقطت فوقه نخلة بمدخل قرية العربات التابعة لمركز نقادة.

 

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بالانتقال والفحص، تبين مصرع حماده أمين 65 عاماً، عقب سقوط نخله فوق رأسه، أثناء تواجده بمدخل قرية العربات، تسببت فى مصرعه فى الحال.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

قنا نقاده سقوط نخلة قرية العربات مرفق اسعاف قنا

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