عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواعيد غلق المحال التجارية خلال فصل الصيف في قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، بدءاً من اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وذلك طبقا للمادة السادسة من قرار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية  والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية "المولات" والورش والأعمال الحرفية، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي.

وأضاف محافظ قنا، أن المواعيد الصيفية تتضمن فتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحا حتي الساعة 11 مساء، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل، وتكون مواعيد فتح المطاعم والمقاهي.

قنا تعلن حالة الطوارئ وغلق الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال الجوية

لمواجهة الطقس السيئ .. جامعة جنوب الوادى تلغي الرحلات العلمية ومأموريات العمل

وتابع الداودى، بما في ذلك الموجودة بـ "المولات" التجارية يومياً من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 1 صباحا، مع استمرار خدمة "تيك أواى" وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والمقاهى، على مدار 24 ساعة.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن مواعيد فتح جميع الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا تكون من الساعة 8 صباحا وحتى 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

وأضاف الداودى، على أن تستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وشدد محافظ قنا ، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة بضرورة التأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونوه بضرورة تعاون المواطنين فى تطبيق مواعيد الفتح والإغلاق، والإبلاغ عن أي مواطن يخالف هذه المواعيد، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

قنا المواعيد الصيفية تطبيق المواعيد الصيفية المراكز التجارية التنمية المحلية محال البقالة غلق المحال التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

على حساب الزمالك | بيراميدز يتوج بأول بطولة دوري

إعلام عبري يكشف مفاجأة في حادث انقلاب سيارة بن غفير | شاهد

أرخص من التوكتوك.. أول سيارة مصنعة محليا قريبا في مصر

خارج التوقعات.. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت|فرص أمطار في هذه المناطق

موضوعات متعلقة

جزماتي نقادة: قضيت نصف قرن أصلح الأحذية ولن أرضى لأبنائي بالعيش في جلبابي

بعد وفاة 6 من أبنائه بعامين..مصرع موظف بحادث سير فى قنا

ترشيحاتنا

انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير

استغلا منة في التسول.. ننشر تحريات الاتجار بالبشر في عصابة خطف الأطـ.فال 

ماذا يفعل النبي عند هبوب الرياح ؟.. سُنة مهجورة ودعاء يغفله الكثيرون

هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح.. وفاعله آثم

بعد واقعة طـ.فل شبرا الخيمة.. خفايا وأسرار الدارك ويب وخطورته

استثناء الخميس والجمعة.. مواعيد فتح وغلق المحلات مع بداية التوقيت الصيفي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفاء دول.. خبير أبراج يتوقع مرور العالم بأزمات خطيرة

لحظة بلحظة| مبارأة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا..هل يفعلها رجال القلعة الحمراء؟

أرخص من التوكتوك.. أول سيارة مصنعة محليا قريبا في مصر

طريقة عمل كوكيز بحشوة النوتيلا| أحلى من الجاهز

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ