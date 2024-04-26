لمواجهة الطقس السيء.. جامعة جنوب الوادى تلغي الرحلات العلمية ومأموريات العمل

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن اتخاذ الجامعة التدابير اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة أن هناك توقعات أن تتعرض البلاد فى الفترة من 26 إلى 28 ابريل، لسيول وموجة من الطقس غير المستقر.

كما قرر رئيس جامعة جنوب الوادى، تشكيل غرفة عمليات لمواجهة أى طواريء، مع إصدار تعليمات بإلغاء جميع الرحلات العلمية ومأموريات العمل خلال هذه الفترة.

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كما اجتمعت لجنة الأزمات والكوارث بجامعة جنوب الوادى، بناء على توجيهات رئيس الجامعة، برئاسه الدكتور محمد سعيد عبدالله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور طروب طلبة أمين الجامعه المساعد، وأمناء كليات الجامعة والمستشفيات الجامعية والمدن الجامعية ومدير عام الأمن الجامعى، والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، ومسئول الدفاع المدنى عضو لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة.

ناقش الاجتماع، كيفية مواجهة الأمطار المحتمل سقوطها خلال الأيام المقبلة، وتطرق إلى الاستعدادات التي يمكن أن تنفذها اللجنة لمواجهة السيول حال سقوطها مع التأكيد على معاينة أسطح مباني الكليات والمدن الجامعية ومعاينة لوحات الكهرباء والتأكيد على عدم استخدام أجهزة التكييف أثناء الرياح الشديدة وإحكام غلق خزانات المياه من الأعلى حتى لا تتمكن التربة من الدخول بالخزانات.

كما شدد الاجتماع، على وجود مفاتيح أبواب الطوارئ بجميع المباني وعدم استخدام المصاعد أثناء الأزمات والكوارث تحسباً لانقطاع التيار الكهربائى، ووضع أرقام الطوارئ بالجامعة فى كل مبنى بمكان واضح وكذلك متابعة مخر السيول وتعبئة أجولة رمل تفادياً للسيول أمام مباني الكليات والمستشفيات الجامعية.