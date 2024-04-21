رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح فعاليات الملتقى الفنى الـ21 لشباب الجامعات  

افتتح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات الملتقى الفنى الـ 21 لشباب الجامعات، بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، و الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهير أحمد ربيع، نائب رئيس الجامعة الأسبق، و الدكتور أشرف موسى، المشرف العام على الملتقى الفنى، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

تضمنت فعاليات اليوم الأول للملتقى، باقة متنوعة من العروض الفنية لكورال جامعة جنوب الوادي بإشراف الدكتورة إيناس كمال، والدكتور كمال الدين حسين، والدكتورة إسراء كمال، وكورال جامعة طنطا، بإشراف محمود صفوت.

وأكد عكاوى، بأن جامعة جنوب الوادي تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية لدورها في تطوير مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للحياة العملية، مشيراً إلى أهمية الملتقى الفني في تشجيع الفن الهادف وتناقل الخبرات و الثقافات بين الجامعات المشاركة و تنمية الوعي لدى الشباب و تأصيل الهوية.

ووجه رئيس جامعة جنوب الوادى، التحية للحضور من الأشقاء الفلسطينيين الذين حضروا افتتاح الفعاليات، حيث يتواجدون بالجامعة مرافقين لذويهم الذين يتلقون الخدمة الطبية بمستشفيات جامعة جنوب الوادى.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير كافة سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين.



يذكر أن فعاليات الملتقى الفنى، يشهد مشاركة من جامعات عين شمس، المنوفية، السادات، بنها، المنيا ، حلوان، العلمين، مصر للعلوم والتكنولوجيا ، جنوب الوادى، وتبدأ من السبت 20 حتى 24 ابريل 2024.

