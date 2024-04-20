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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يزوران مصابى غزه بالمستشفيات الجامعية

زيارة الفلسطينيين
زيارة الفلسطينيين المصابين

زار اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، مصابى قطاع غزة  بمستشفيات قنا الجامعية، والبالغ عددهم 24 حالة، و38 مرافق، للإطمئنان على الحالة الصحية لهم والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة.

رافقهما خلال الزيارة، الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ،  والدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، والدكتور أحمد هاشم، عميد كلية الطب،  والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود عبدالعال، نائب مدير مستشفى الطواريء "المرزوقي".

 

 

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 أعرب محافظ قنا، عن تقديره للفتة الإنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم .

اطمأن محافظ قنا، ورئيس جامعة جنوب الوادي، على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، وتوفير العلاج اللازم للحالات، وعلى الحالة الصحية للأسر الفلسطينية المتواجدة بالمستشفيات أثناء تلقيهم العلاج، وحرص على تبادل الحوار معهم والوقوف على الوضع الصحي ، موجهين بتوفير أوجه الرعاية اللازمة وكافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة بالشكل الذي يضمن سرعة التماثل للشفاء العاجل.

كما تفقد محافظ قنا ، أماكن الإقامة والاعاشة لمرافقيهم البالغ عددهم ٣٨ مرافق، موجهًا بضرورة توفير سبل الراحة والإقامة المناسبة لهم.

قدم المصابون من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعمه الكامل للقضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الخدمة والرعاية الصحية لهم ولأسرهم، مؤكدين أن مصر بلد الأمن والأمان كما حرصوا علي التقاط الصور التذكارية مع محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي.

أكد رئيس جامعة جنوب الوادى، الجاهزية الكاملة لمستشفيات الجامعة والاستعداد التام لاستقبال أي حالات من مصابي غزة وتأكيداً على دور مصر بتقديم الدعم لهم في مثل هذه الظروف الصعبة، وأن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لمساعدة الأشقاء في فلسطين لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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