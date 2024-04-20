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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإدارتهم أزمة انقطاع الكهرباء.. محافظ قنا يُكرِّم طاقم تمريض مستشفى أبوتشت المركزي 

المكرمين بمستشفى
المكرمين بمستشفى أبوتشت المركزى

كرّم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم السبت، طاقم التمريض والعاملين بمستشفى أبوتشت المركزى وأعضاء إدارة الأزمات بمديرية الصحة والسكان بـ قنا، لإدارتهم أزمة انقطاع الكهرباء على خلفية ماس كهربائي بكابل الكهرباء الرئيسي بعد منتصف الليل بالمستشفى.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة "الطوارئ"، والدكتور محمود عبدالهادى، مدير المكتب الفني.

 

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وقال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن طاقم تمريض قسم الاستقبال بعمل الإسعافات الأولية للمرضي باستخدام كشافات إنارة التليفونات المحمولة، في حين قام تمريض وحدات الغسيل الكلوى بتشغيل ماكينات الغسيل يدويًا، فيما قام طاقم تمريض الحضانات بحمل الأطفال على أيديهم لحين وصول التيار الكهربائي.

 

وأشار “بدران”، إلى أن إدارة الرعاية العاجلة والحرجة "الطوارئ" تصرّفت على الفور بنقل الحالات الحرجة لأقرب مستشفى مجاورة تحسبًا لطول مدة انقطاع التيار الكهربائي.

 

من جانبه أشاد محافظ قنا، بحُسن تصرف طاقم التمريض وسرعة استجابتهم، وتعاملهم باحترافية مع الواقعة، مُعربًا عن تقديره لجهود الأطقم الطبية والعاملين بالمنشآت الطبية بالمحافظة فى تقديم خدمة طبية متميزة.

 

جدير بالذكر أن قائمة المُكرمين، سلّمت كل من: الدكتور محمود عبدالهادى، مدير المكتب الفني، والدكتور أيمن السيد، مدير الطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتور علي نورالدين، مدير إدارة أبوتشت الصحية، وبولس بُقطر، مدير الموارد البشرية بالمديرية، وعابدين قاسم، فني الكهرباء بمستشفى أبوتشت، ومن فريق التمريض تم تكريم كل من: زينات حسين، فاطمة أحمد، إيمان خالد، ملك خلف الله ، صابرين مصطفي، جهاد سيد، رشا حمدى، عيده محمود، فريال عبدالنبى، دينا جمال، مى محمد، شيماء فتحى.

قنا مستشفي أبوتشت المركزي أبوتشت طاقم تمريض محافظ قنا انقطاع الكهرباء وزارة الصحة وحدات الغسيل الكلوي

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