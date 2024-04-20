إنتاج أول قطفة عسل نحل شمر بمشروعات الأمن الغذائى في قنا

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنتاج أول قطفة عسل نحل شمر لـ300 خلية عالي الجودة بمشروع تربية النحل وإنتاج العسل بمشروعات الأمن الغذائى بالمحافظة.

وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظه قنا، إن عسل الشمر هو أحد أنواع العسل الطبيعي الذي ينتجه النحل بدون أي تغذية من رحيق زهور نباتات الشمر.

وأوضح المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، أن عسل الشمر يعد أحد أنواع العسل التي لها استخدامات طبية لأنه يحتوى على خصائص علاجية فعالة لاحتوائه على مضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية الهامة من معادن وفيتامينات وبروتينات تجعله غذاءً طبيعيا متكاملا مفيدا لصحة الجسم.

وأضاف عبد الباقى، أن المحافظة تعمل جاهدة للتوسع في مشروع تربية النحل وإنتاج العسل، نظراً لكونه من المشروعات التي تحقق مردودت اقتصاديا عاليا، بالإضافة إلى كونها توفر عنصرا غذائيا للمواطنين يتميز بكونه غذاءً آمنا وصحيا.

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إلى أنه سوف يتم طرح عبوات عسل نحل وشمع العسل بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بمدينة قنا والوحدات المحلية لبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجية.