30 أردبا للفدان.. قنا الأولى فى مشروع تحسين إنتاجية محصول القمح

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، حصد المحافظة ، للمركز الأول على مستوى الجمهورية فى تحسين إنتاجية محصول القمح ، حيث حصلت مدرسة خزام الثانوية الزراعية التابعة لإدارة قوص التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحسين إنتاج محصول القمح من ١٥ أردب إلى ٣٠ أردب للفدان بأسلوب الزراعة الذكية، وذلك في إطار المشروع الذي تشرف علية الإدارة العامة للتعليم الزراعى بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري والمعمول من هيئة المعونة الأمريكية.

أضاف عبد الباقي، بأنه نتيجة لذلك فقد وقع الاختيار على مدرسة خزام الثانوية الزراعية لإقامة محطة خدمات زراعية عملاقة بحجم استثمارات ۷۰ مليون جنيه لخدمة المجتمع المحلي الزراعي المحيط بقرى مركز قوص علي مساحة ٥٠ الف فدان كمرحلة أولي على أن تقدم هذه المحطة خدماتها لجميع المزارعين بأسعار مخفضة بنسبة ٥٠% مقارنة للأسعار الخارجية.

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلى أن هذه المحطة ستشمل المعدات الكبرى للزراعة الذكية مثل" الستارات الكبرى، و الجرارات الزراعية الضخمة، ومقاطير النقل، ومواتير الرش، وكمبيين الحصد والفصل" .

وتابع عبد الباقي، بأن المشروع يحرص على تطوير منظومة زراعة القمح بالريف المصري عن طريق تنفيذ نماذج مدارس حقلية بما يتناسب مع طرق الزراعة والري الحديثة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، وتنمية قدرات طلاب التعليم الفني الزراعي وذويهم من مزارعي القمح وتأهيلهم لهذا الغرض.

وأكد المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، بأن زراعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح هي جزء من اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم الفنى، الإدارة العامة للتعليم الفني الزراعى، مع "الغذاء للمستقبل، مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وجاءت المرحلة الأولى بالتنفيذ في أربع حقول إرشادية بمدارس الصعيد وهم: مدرسة طهطا الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج، ومدرسة خزام الثانوية الزراعية بمحافظة قنا، والمدرسة الثانوية الزراعية بإسنا بمحافظة الأقصر، والمدرسة الثانوية الزراعية بكوم امبو بمحافظة أسوان.