محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لترفيق مدينة الأمل الجديدة بنجع حمادي





عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا ، لمتابعة مستوى ومعدل تنفيذ أعمال البنية التحتية بمدينة الأمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وأنور ياسين، عضو مجلس أمناء مدينة الأمل، ومسئولي شركة الغاز، وممثل عن الجهة المشرفة على تنفيذ أعمال تمهيد الطرق وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إن أعمال البنية التحتية بمدينة الأمل تجرى على قدم وساق، حيث تم البدء في تنفيذ خطوط شبكات المياه والغاز من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار فى طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة.

وأوضح الداودى، بأنه تم التشديد علي علي مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي سرعة سحب قطع الأراضى التى لم يسدد أصحابها المستحقات المتبقية عليهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية"تعليمية، صحية، إدارية، اجتماعية، ثقافية، رياضية، أمنية، بريدية، محطات وقود، منشآت ترفيهية، مسطحات خضراء".



