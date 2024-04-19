جامعة جنوب الوادي توفر سكن فاخر لمرافقي مصابي الأشقاء الفلسطينيين

قال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة نفذت خطة عاجلة لمرافقى الأشقاء الفلسطينيين بالمستشفى الجامعى، فور وصولهم بتوفير جميع احتياجات ومتطلبات الأشقاء الفلسطنيين المقيمين بالجامعة.

وتابع رئيس جامعة جنوب الوادى، حيث تم تجهيز سكن مميز بأحد المباني الجامعية بجميع وسائل الراحة والرفاهية والضيافة وتجهيز مطعم مزود بجميع المأكولات والمشروبات.

وأشار عكاوى، إلى أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بحسن استقبال المصابين من الأشقاء الفلسطنيين ومرافقيهم ورعايتهم الطبيه بمستشفيات جامعة جنوب الوادى والجامعة، وتحت إشراف ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، كما تم توفير وسائل النقل للتردد على ذويهم بالمستشفيات الجامعية وكارت تعريفي لسهولة تنقلهم بالجامعة، بالاضافة إلى تخصيص أفراد أمن وعلاقات عامة لتسهيل توفير أى متطلبات.

وكان الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، زار ٢٤ مريض فلسطيني استقبلتهم مستشفيات جامعة جنوب الوادى، لتلقى العلاج اللازم، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم.

