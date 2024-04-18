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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة جنوب الوادي: توفير جميع الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين

مستشفى قنا الجامعى
مستشفى قنا الجامعى

زار الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، 24 مريضا فلسطينيا استقبلتهم مستشفيات جامعة جنوب الوادى، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور  مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

 

رافقه خلال الجولة، الدكتور أحمد هاشم، عميد كلية الطب، والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود عبد العال، والدكتور أحمد عليان، نواب مدير مستشفى الطوارئ والاصابات الجامعي والأطقم الطبية والتمريضية المعالجة والجهاز الإداري بالمستشفيات الجامعية.

 

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واطمأن رئيس جامعة جنوب الوادى، على توفير جميع خدمات الرعاية الطبية على مدار الساعة لحين تحسن حالتهم الصحية، موجهاً بتوفير جميع سبل الراحة للمصابين الفلسطينيين مع توفير إقامة وإعاشة كاملة لمرافقيهم طوال فترة تواجدهم بالمستشفيات الجامعية.

 

 وأكد عكاوى، أن جميع الخدمات الطبية من كشف وفحوصات وصولاً إلى العمليات الجراحية الكبرى تجرى مجانا بواسطة أساتذة متخصصين بكلية الطب وأطباء المستشفيات الجامعية.

 

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه تم توقيع الكشف الطبى عليهم فور وصولهم وتشخيص كل حالة على حده، ونقلها إلى القسم المعنى  بالحالة.

 

وأشار الدكتور أحمد هاشم، عميد كلية الطب بقنا ، إلى أن المستشفيات الجامعية لا تهتم فقط بالجانب الطبي للأشقاء الفلسطينيين بل تهتم أيضا بالجانب الاجتماعي وتوفير سبل الإقامة المناسبة لمرافقيهم البالغ عددهم ٣٨ مرافق، حيث تم توجيه جميع الأطباء والإداريين بتوفير كل سبل الرعاية للمرضى ومرافقيهم من كافة الجوانب الاجتماعية والنفسية.

 

وأضاف الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بـ قنا، أنه يتم على مدار الساعة المتابعة والتواصل بين رئيس الجامعة وإدارة المستشفيات الجامعية لضمان جودة الرعاية الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين.

 

 

مستشفيات قنا الجامعية

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جامعة جنوب الوادي المستشفيات الجامعية قنا مريض فلسطيني الفلسطينيين

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