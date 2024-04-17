عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء مركز للتعليم الطبي وتدريب الخدمات العلاجية بجامعة جنوب الوادي

اجتماع بجامعة جنوب
اجتماع بجامعة جنوب الوادى

ناقش الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، خلال لقائه بأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب مشروع إنشاء المركز الرئيسى للتعليم الطبى والتدريب على الخدمات العلاجية الخاصة بجامعة جنوب الوادى.
 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد هاشم، عميد كلية الطب، والدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذى لمستشفيات قنا الجامعية، والدكتور محمود الشاذلى، عميد كلية العلاج الطبيعى، والدكتور حنان فايد، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعال، نائب مدير مستشفى الطوارئ، وأعضاء مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس.

 

عشاقها يقطعون عشرات الأميال بحثاً عنها.."التحطيب"لعبة حاضرة فى كل المناسبات السعيدة بقنا

تعرف على المواعيد.. اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بقنا



أشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن الهدف الرئيس من إنشاء المركز تقديم الخدمات التعليمية التطبيقية لطلاب الكليات والمعاهد الطبية بالجامعة من خلال التعليم والتدريب والممارسة الاكلينيكية التطبيقية على حالات من منسوبى الجامعة.

 

وأضاف عكاوى، من مهام المركز تقديم التعليم اللامنهجى لطلاب الكليات والمعاهد الطبية كجزء مكمل للتعليم المنهجى من أجل صقل المهارات العملية وإتاحة الفرصة للتدريب على الممارسة الإكلينيكية لطلاب الكليات والمعاهد الطبية وإجراء بحوث على تطوير التعليم الطبى وإصدار مجلة علمية متخصصة فى التعليم الطبى، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات وورش العمل.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن المركز يقدم خدمات علاجية أيضاً لمنسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم وطلاب جامعة جنوب الوادى الأهلية.


 

اجتماع بجامعة جنوب الوادى

IMG-20240417-WA0043
IMG-20240417-WA0043
IMG-20240417-WA0045
IMG-20240417-WA0045
IMG-20240417-WA0044
IMG-20240417-WA0044
IMG-20240417-WA0047
IMG-20240417-WA0047
IMG-20240417-WA0048
IMG-20240417-WA0048
جامعة جنوب الوادي جامعه كلية الطب الخدمات العلاجية قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

قنا تعلن رفع حالة الاستعداد القصوى تزامنا مع تحذيرات الأرصاد الجوية

قنا.. إعلان نتيجة مسابقة الإنفوجرافيك لمدارس التعليم الفني

ترشيحاتنا

ملتزمون بحل الدولتين.. أمريكا: الرد على الهجوم الإيراني قرار يعود للمسؤولين الإسرائيليين

العين الإماراتي يقسو على الهلال السعودي برباعية في نصف نهائي أبطال آسيا

التكفير البوابة الشرعية للإبادة.. لجنة المراجعة التاريخية لمسلسل الحشاشين تكشف أهدافه

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

تركيا تتهم نتنياهو باستغلال الحرب بغزة للبقاء في السلطة

حماس توجه طلبا عاجلا للسلطة الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقص الأكسجين.. أبرز أسباب تشنج الساق والشد العضلي

عملالك مفاجأة .. فيديو مثير من ريهام سعيد لطبيب عملية التجميل اللبناني

بدلة غريبة.. هنا الزاهد تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

الخطيب ونجوم الكرة يشاركون في عزاء والد وليد سليمان .. صور

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ