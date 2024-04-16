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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على المواعيد.. اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بقنا

جدول امتحانات تعليم
جدول امتحانات تعليم قنا

اعتمد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة في ضوء القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وفي إطار توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أنه تقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي اعتباراً من ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠٢٤ وامتحانات الصف الثاني الثانوي اعتبارا من الخميس ٩ مايو وحتى الخميس ٢٣ مايو.

 

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وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، ان امتحانات الصف الأول والثاني الاعدادي من الاربعاء ٨ مايو إلى الاحد ١٢ مايو.

و أضاف السيد، أن امتحانات الشهادة الإعدادية للتعليم العام والرسمي لغات و المهني والدمج تبدأ اعتبارا من السبت ١٨ مايو وحتى الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يؤدون الامتحانات اعتباراً من ١٣ مايو وحتى الخميس ١٦ مايو، بينما يستهل طلاب الصف السادس امتحاناتهم يوم الأربعاء ٨ مايو إلى يوم الأحد ١١ مايو.

 

جدول امتحانات تعليم قنا
قنا امتحانات الفصل الدراسي الثاني الشهادات العامة الامتحانات صفوف النقل وزارة التربية الشهادة الإعدادية

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